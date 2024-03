Calcio, Serie A: Napoli- Juventus, formazioni ufficiali e ultime

Il Napoli punta a restare in corsa per l'Europa, mentre la Juventus mira a consolidare il secondo posto.

Scontro epico stasera alle 20:45 al Maradona tra Napoli e Juventus. Nonostante la disparità in classifica (+17 per i bianconeri), l’incontro è cruciale per entrambe le squadre. Il Napoli punta a restare in corsa per l’Europa, mentre la Juventus mira a consolidare il secondo posto.

Calzona opta per una difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Traorè guiderà il centrocampo affiancato da Anguissa e Lobotka, mentre in avanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia confermati.

Juventus, con Danilo e Gatti in panchina, schiera Rugani e Alex Sandro in difesa, completati da Bremer. A centrocampo, Miretti e Alcaraz subentrano agli infortunati Rabiot e Mckennie. Chance per Cambiaso e Iling Jr. sulle corsie, mentre Chiesa torna in attacco con Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic