Pagani. Conferenza di organizzazione 2024 di Papa Charlie

Presso la sede della Protezione Civile Papa Charlie Pagani, si è svolta una conferenza di organizzazione mirata a esplorare temi cruciali per il lavoro dei volontari dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas). L’evento ha visto la partecipazione attiva dei volontari divisi in gruppi di lavoro, coinvolti in una full immersion organizzativa finalizzata alla preparazione, con chiari obiettivi di crescita personale e sociale.

I temi

Tra i vari argomenti trattati durante la conferenza, spiccano: l’informazione e la comunicazione istituzionale, affrontate dalla giornalista Barbara Ruggiero; il “people raising” per coinvolgere nuove energie nel settore, discusso da Raffaele Picilli, Fundraiser; la divulgazione in materia di protezione civile, curata da Gaetano Pepe; e l’impegno sociale, affrontato da Fabio Fraiese d’Amato.

Gaetano Pepe, esperto in divulgazione sulla protezione civile, ha condiviso le sue riflessioni sulla necessità di comunicare in modo efficace per coinvolgere la comunità. La divulgazione è. infatti, fondamentale per informare e sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile. Resta di precipua l’importanza essere in grado di trasmettere messaggi chiari e comprensibili, affinché la cittadinanza possa partecipare attivamente alla prevenzione e alla gestione delle emergenze.

Nuove istanze

Il Presidente Michele Pepe ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza dell’evento: “Dopo qualche anno, ripetiamo questo incontro per adeguare l’associazione alle nuove esigenze. Abbiamo coinvolto professionisti del settore per far crescere i nostri volontari e prepararli alle nuove sfide che ci attendono. La formazione continua è fondamentale per mantenere elevati standard di competenza e prontezza operativa.”

Natalia Pepe