Basket. Angri KO nel derby con Sala Consilina

Esordio da dimenticare

Comincia male la fase Play-In Gold dell’Angri Pallacanestro. I Condor perdono 63-71 il derby contro Diesel Tecnica Sala Consilina. Decisivo un break tra secondo e terzo periodo, che ha consentito ai Blue Boys di mettere il naso avanti fino alla sirena conclusiva. Non sono bastati i 16 punti di Bonanni, ultimo a mollare tra i suoi,

Cronaca del match

Partenza migliore dei padroni di casa, che scrivono un 4-0 di break. A romperlo sono Ruggiero e Taddeo, che impattano sul 4 pari. Ed è proprio quest’ultimo a regalare il primo vantaggio della gara ai suoi, con la bomba del 9-8. Il play angrese è ispirato e colpisce ancora dalla lunga distanza per il 12-9. Ma dall’altar parte è pronta la replica da parte di Erkmaa per il 12-12. Sul finire Bonanni mette il turbo e assieme a Granata fissa il punteggio sul 17-14 alla fine del primo periodo. La seconda frazione si apre subito con due siluri di Bonanni, che incendia il PalaGalvani (23-14). Così coach Patrizio è costretto al time out. L’esterno dei Condor è una spina nel fianco per la Diesel Tecnica e realizza i liberi del 25-14. Sala Consilina torna a farsi sentire con Enihe dal perimetro (25-17). Si iscrive a referto anche capitan Iannicelli, che brucia la retina per il 28-18. Gli ospiti sono formazione solida e trivellano la retina con Cortese, che accorcia sul -5 (28-23). Stavolta è Chiavazzo a dover fermare l’emorragia. Moretti è ancora letale, però Angri reagisce con Ruggiero, abile a farsi trovare pronto nel pitturato (32-26). La Diesel Tecnica non arretra di un centimetro e piazza un parziale fulmineo di 8-0 con Biordi e Enihe (32-35). Ed è così che si torna negli spogliatoi per la pausa lunga.

Rientro terribile dagli spogliatoi per i Condor, che subiscono le scorribande di Cortese e Erkmaa (32-40). Ci pensa Bonanni a scrivere i primi due punti a referto per i locali (34-40). Cortese, però, lancia l’allungo con la tripla del 36-45. Ruggiero cerca di limitare il gap, ma Cortese è freddo dalla lunetta (39-47). La rottura si prolunga a causa di un a bomba di Triassi, che vale il 39-52. Ronca buca la retina per il +15 (39-54) e porta di nuovo coach Chiavazzo a dover fermare la partita. Piove sul bagnato, però, per Angri che perde Izzo, espulso per proteste. Ne approfitta Sala Consilina per mettersi sul 39-56. E’ Taddeo a suonare la carica per il 44-56. Ed è con questo punteggio, che si va all’ultimo riposo. Nel quarto periodo Biordi continua a essere un fattore sotto le plance (46-60). La Diesel Tecnica volta sul +16, ma Iannicelli cerca di tenere viva la speranza con la bomba del 49-62. Ed è sempre lui a bucare la retina salese per il -9 (53-62). Il forcing prosegue con i liberi di Ruggiero per il 55-62. Dopo un antisportivo per Biordi, con Taddeo costretto a uscire, viene espulso per proteste anche coach Chiavazzo. Angri non muore mai e resta in partita con Jelic e Bonanni (61-69) con 2’ da giocare. Ma Erkmaa trova il canestro del 61-71. I liberi di Jelic sono solo illusori, a spuntarla è Sala Consilina.

Tabellini

Angri Pallacanestro: Izzo, Granata 4, Ruggiero 14, Lazzari, Caloia, Carone, Iannicelli, Bonanni 16, De Pasquale n.e., Falcone n.e., Taddeo 13, Jelic 7. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Diesel Tecnica Sala Consilina: Biordi 14, Cortese 5, Sabatino n.e., Ronca 2, Erkmaa 10, Moretti 13, Arnaut, Triassi 5, Miljkovic n.e., Campaiola n.e., Balciunas 9, Enihe 13. All. Patrizio