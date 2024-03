Basket. Givova desolante, Venezia vince 66-95

Ventunesima giornata

Riparte la LegaBasket-A dopo le due settimane di sosta causa Final Eight di Coppa Italia ed impegni delle Nazionali; il 21esimo turno mette l’una di fronte all’altra la Givova Scafati di coach Matteo Boniciolli e la Reyer Venezia di Neven Spahija, rispettivamente ottava e quarta forza del campionato alla ripresa.

I gialloblù ritrovano Alessandro Gentile dopo i problemi alla caviglia che ne hanno tormentato le ultime settimane di allenamento; per la prima volta dopo tempo immemore Boniciolli arriva al match senza “dubbi” sugli stranieri, dopo l’addio di Strelnieks e Logan e l’arrivo di Blakes ora sono esattamente 6 i giocatori di formazione non italiana a disposizione del coach ex Udine e Fortitudo Bologna.

Quintetti

SCAFATI: Robinson-Mouaha-Rivers-Pinkins-Gamble

VENEZIA: Spissu-Tucker-Casarin-Simms-Tessitori

Primo quarto

Subito marce alte alla Beta Ricambi Arena, inizio godibile, 7-4 al 2′ con un Robinson molto ispirato. Spissu e Casarin dai 6.75, Boniciolli ricorre alla panchina per svegliare i suoi, 10-12 Reyer al quinto minuto.

Sfida nella sfida tra Gamble e Tessitori, i liberi del pivot dell’Italbasket valgono il 12-16 a 3:13 dalla prima sirena. Dopo il primo timeout di Matteo Boniciolli la Givova trova nuova verve nella metà campo offensiva con l’ottimo impatto in uscita dalla panchina di Giovanni Pini, 15-19 al 9′. Kabengele prende un tecnico per ‘flopping’ prima, fa 2/2 in lunetta poi, il primo quarto termina 16-21 in favore degli orogranata.

Secondo quarto

Rivers e Wiltjer dalla lunga distanza aprono il parziale, Blakes al ferro fa infuriare Spahija coi suoi, primo timeout chiesto dal coach dell’Umana all’undicesimo. Tripla (con fallo subito) da 8 metri di Wiltjer, si sblocca Rossato, ma il numero 33 della Reyer è una furia e riporta Venezia a +5 al 13′, 24-29. Scafati non riesce ad aumentare i giri del motore, primo allungo targato Umana con Tucker che vola testa e spalle sopra al ferro a metà del secondo quarto, 24-33.

Blakes prova a scuotere i suoi, ma Tucker è un uragano e Venezia allunga al 18′, 30-43 dopo la tripla chirurgica di Marco Spissu. I liberi di Kabengele e Pini smuovono il punteggio, ma l’ultima realizzazione del quarto è un forzatissimo 1vs1 di capitan Rossato allo scadere.

Squadre che rientrano negli spogliatoi sul 33-45; 11 punti di Blakes da una parte, 11 di Wiltjer e 10 di Tessitori dall’altra.

Terzo quarto

Venezia riprende da dove aveva lasciato: tripla di Casarin e Tessitori ancora dominante all’interno del pitturato, +17 Umana al 22′. Rossato dalla lunetta segna i primi punti del quarto per la Givova, Rivers commette il suo quarto fallo personale al 23′ e Scafati si ritrova subito in bonus e con 16 lunghezze da recuperare, 36-52. I gialloblù si sciolgono come neve al sole, la tripla di Heidegger vale il +21 a 6:09 dal trentesimo minuto. Sospinta dal proprio instancabile pubblico la Givova ha un moto d’orgoglio e piazza un minibreak di 4-0 al 25′, 42-60 Umana.

Rossato s’inventa la tripla del -15, Tucker prima fa un canestro da fenomeno e poi zittisce il pubblico, inevitabile il fallo tecnico. Blakes segna da 3, Wiltjer risponde immediatamente e poi serve Heidegger per il più facile dei layup che vale il 51-69 al 28′. Il numero 3 orogranata segna anche dai 6.75, la Reyer controlla agevolmente a fine terzo quarto, 51-75.

Quarto quarto

Accademia veneta negli ultimi 10 minuti, Scafati vede uscire Rivers per falli e trova in Rossato l’unico terminale offensivo “credibile”, Venezia continua a tenere percentuali altissime dall’arco dei 3 punti e tocca il +25 dopo la tripla di Amedeo Tessitori al 35′, 59-84.

Simms si mette in proprio e la Reyer tocca anche il +30 (59-89): una Beta Ricambi Arena decisamente amareggiata lascia il ‘palazzo’ ben prima dell’ultima sirena.

Al 40′ il punteggio è impetuoso, la Reyer stravince a Scafati 66-95 con una spaventosa prova corale (16/23 da 2 e 14/26 da 3). Per la Givova ritorno sul parquet a dir poco traumatico (21 palle perse ed un misero 41% dal campo).

Sala stampa

Spahija: “Congratulazioni alla mia squadra, era una partita complessa ma siamo stati bravi a rispondere ad ogni ‘colpo’ di Scafati, dal primo al quarantesimo abbiamo curato ogni dettaglio senza mai distrarci, difendendo alla morte e mandando a bersaglio tiri aperti da 3 punti.

Ho visto tante partite di Scafati prima di venire a giocare qui, Boniciolli è un mio grande amico e sta facendo grandi cose con la Givova. Rimpianto Final Eight? No, non si può giocare sempre allo stesso livello e, soprattutto, abbiamo perso con Milano, squadra che non devo presentarvi di certo io.

Ringrazio il pubblico di Scafati per gli applausi tributateci dopo l’ultima sirena.”

Boniciolli: “Chiediamo scusa ai tifosi ed al presidente. Oggi non abbiamo rispettato quelli che sono i nostri doveri.”

Tabellini

SCAFATI: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 19, Gentile, Mouaha, Pinkins 6, Rossato 15, Robinson 5, Rivers 5, Nunge 4, Pini 7, Gamble 5.

VENEZIA: Spissu 8, Tessitori 16, Heidegger 11, Casarin 8, De Nicolao, O’Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 3, Simms 5, Wiltjer 21, Tucker 15.