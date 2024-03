Circumvesuviana. Arrivano i vigilantes dopo gli atti vandalici

L’EAV ha risposto alla serie di attacchi vandalici al passaggio a livello di via Crapolla a Pompei inviando vigilantes, come promesso, dopo quattro episodi vandalici in meno di un mese.

Il Prefetto di Napoli ha convocato un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza nella Circumvesuviana per affrontare la situazione, considerata grave per l’incolumità dei passeggeri. Il prefetto Di Bari ha dichiarato: “Sono atti gravissimi, fenomeni che preoccupano, per l’incolumità e la sicurezza dei passeggeri.”

Le indagini della Procura di Torre Annunziata procedono rapidamente e si sospetta un’unica regia dietro gli attacchi. L’ultimo episodio, avvenuto venerdì sera, ha visto un frigorifero abbandonato sui binari, causando problemi al macchinista nel frenare in tempo. Il passaggio a livello, privo di barriere, è segnalato solo da allarmi sonori e luci.

Si ipotizza che gli ostacoli provengano da una discarica abusiva nelle vicinanze, in una zona poco illuminata e frequentata solo di giorno. Le indagini sono volte a identificare i responsabili degli attacchi.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei passeggeri e dei cittadini che utilizzano quotidianamente i treni della Circumvesuviana. Anche i vertici dell’EAV sono preoccupati e auspica una soluzione definitiva al problema.