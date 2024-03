I carabinieri della stazione di Pomigliano D’Arco e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nella notte in via De Nicola a Pomigliano d’Arco in seguito all’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Il proiettile ha colpito la veranda della casa di un individuo senza precedenti penali.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Al momento sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e soprattutto per chiarire i motivi.