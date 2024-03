Scafati. Aliberti: “La scuola Anardi va abbattuta”

Abbattimento del plesso di via Pietro Melchiade dell’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi, il sindaco Pasquale Aliberti rivendica il progetto, allontanando possibili soluzioni alternative. La storica struttura scafatese dovrà essere smantellata nel secondo lotto di lavori che daranno vita al Polo Scolastico in via Oberdan, la guida di palazzo Mayer rivendica la decisione presa oltre quindici anni fa.

Luogo simbolo della città

Negli ultimi giorni in città si è tornato a parlare della decisione inserita nella più ampia programmazione finanziata dai fondi PICS e PNRR per un totale di 17 milioni di euro, che prevede oltre la costituzione del nuovo centro di formazione anche l’abbattimento di un luogo simbolo per la comunità. A sollevare il polverone è stato il consigliere comunale Michele Grimaldi, che ha ripreso l’argomento in commissione consiliare Lavori Pubblici, iniziando di fatto un movimento di opinione che ha trovato indirettamente supporto anche dall’istituzione scolastica.

L’appello del dirigente scolastico

Nell’ultimo consiglio d’istituto dell’I.C. Anardi, il dirigente scolastico Guglielmo Formisano ha chiesto un posizionamento all’assemblea, priva per impegni istituzionali del rappresentante dei genitori Teresa Formisano, vicesindaco del comune scafatese, trovando una opposizione all’unanimità alla scelta dell’amministrazione. Una fase delicata che trova l’intervento ora del sindaco Pasquale Aliberti, che si intesta completamente una progettazione nata nel 2008 e in attuazione oltre quindici anni dopo.

Le ragioni di Aliberti

“Parliamo di un Accordo di Programma che il sottoscritto firmò con l’ex presidente della Regione Campania Antonio Bassolino. Abbiamo coinvolto negli studi anche l’Università di Napoli, constatando che per motivi urbanistici, strutturali e di natura idrogeologica il plesso di via Pietro Melchiade dovesse essere abbattuto” ha spiegato in primo luogo Aliberti. Il primo cittadino però non si arrocca semplicemente nella sua posizione, ma prova a dare un parere netto rispetto a un pezzo di città che vorrebbe salvare in extremis lo storico edificio.

Un progetto alternativo da bocciare

“Potremmo pensare di convocare gli enti presenti all’epoca per presentare una nuova proposta di utilizzo e conservazione della Tommaso Anardi. Si dovrebbe partire però da una progettazione milionaria per una manutenzione straordinaria di interni ed esterni, chiedendosi come e da dove prendere questi soldi” dichiara ancora Aliberti, che in conclusione elimina qualsiasi possibilità di recupero “Sono argomenti che però non interessano la nostra agenda di programma, impegnata per rendicontare i fondi dei PICS e del PNRR che dovranno essere utilizzati anche per l’abbattimento del plesso scolastico”.

Alfonso Romano