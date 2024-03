Angri. Le Donne Fanno GOL: incontro per l’occupazione femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro per l’Impiego di Scafati, in collaborazione con la UOD Salerno, il Comune di Angri e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, guidato da Maria D’Aniello, ha organizzato un evento speciale per favorire l’occupazione femminile. L’evento si terrà presso la “Casa del Cittadino”.

Il programma dell’evento

“A lavoro per le donne”previsto per le ore 15,00 è un incontro dedicato alle imprese del territorio, durante il quale verranno presentati servizi per il lavoro, incentivi assunzionali, misure di politica attiva e opportunità attualmente disponibili per le imprese locali.

“Le donne fanno GOL” alle ore 16:45: un’opportunità per le donne in cerca di occupazione, con focus sul programma GOL (GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI). Saranno fornite informazioni sulle opportunità formative, orientamento al lavoro e autoimpiego.

Un evento utile, sia per le imprese che per le donne che stanno affrontando difficoltà nel mondo del lavoro. L’assessore D’Aniello invita a un’ampia partecipazione: “Questa iniziativa mira a promuovere l’occupazione femminile attraverso precisi strumenti” dice D’Aniello.

Natalia Pepe