Pagani, al Teatro Sant’Alfonso va in scena Rubbish Rabbit

Sabato 9 Marzo andrà in scena al Teatro Sant’Alfonso di Pagani Rubbish Rabbit. Un caotico spettacolo, un frenetico gioco in cui parole e azioni si inseguono in una corsa forsennata, garantendo allo spettatore una sequela incessante di risate e tensione. Nel mondo anarchico di Tony Clifton Circus, questo show è pensato per riportare alla luce il bambino che alberga in ognuno di noi, concedendogli ampio spazio. Tuttavia, Rubbish Rabbit, ispirandosi alla natura caotica e distruttiva dei bambini, si nutre di caos, rumore e distruzione totale.

Gli irriverenti clown di questo “Circo dell’Anomalia” usano la risata come grimaldello per accedere al cuore del discorso. Il pubblico diventa complice e soggetto di un esperimento comico estremo, in cui provocazioni verbali e azioni apparentemente assurde servono a destrutturare opinioni e giudizi comuni.

Catastrofici, esplosivi, corrosivi e cattivissimi, i Tony Clifton Circus promettono l’inaspettato, sfuggendo alla noia tra gli spettatori. I loro spettacoli, nati dalla relazione di sadismo complice con il pubblico, offrono un’esperienza paradossale che riflette in modo surreale la realtà contemporanea.