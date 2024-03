Angri. Cantiere di Corso Italia la nota di Milo, De Simone e Del Sorbo

La nota dei Consiglieri comunali Alberto Milo, Marco De Simone, Giuseppe Del Sorbo, Pasquale Mauri e Anna Maria Russo sul sequestro del cantiere di Corso Italia.

La nota

“In consiglio comunale il Sindaco ci ha comunicato di aver nominato un Professionista, un ingegnere, quale tecnico a difesa degli interessi del Comune. Eppure questo Professionista poteva e doveva essere nominato molto prima. La Convenzione da loro approvata afferma che il Concedente “eserciterà” (non “potrà esercitare”) l’Alta Vigilanza sulla “Progettazione” e sulla “Esecuzione” dei lavori, nominando dei Professionisti. il Sindaco ci chiedeva sarcastico: “E che potevano fare?” Cito i Loro atti: “Verificare se il progetto dello scavo era ben fatto e fare ispezioni in cantiere senza preavviso”. È tutto scritto nella convenzione da lui approvata. Poteva verificare… E non l’ha fatto quando i cittadini hanno protocollato al comune le richieste di verificare la sicurezza del cantiere. E non l’ha fatto quando sono cominciati i primi smottamenti. E non l’ha fatto quando si sono resi conto del pericolo chiudendo una corsia del prolungamento di corso Italia. E non l’ha fatto quando è stato interrogato da alcuni consiglieri di opposizione. Anzi, ha addirittura rassicurato tutti nel consiglio comunale del 27 dicembre che non c’era nessun pericolo!”.

“Ebbene, oggi è lo stesso Professionista nominato dal Sindaco a comunicarci che effettivamente ci sono dei problemi di sicurezza per le pareti di scavo adiacenti le strade, per cui ha elaborato alcune proposte di intervento, previa autorizzazione della Procura. Il Sindaco non poteva intervenire sul cantiere ma ha la totale “Responsabilità Politica” di tutto ciò che è accaduto. Perciò, Sindaco, piuttosto che minacciare velatamente ritorsioni nei confronti di cittadini spaventati e da te inascoltati, prendi dei seri provvedimenti nei confronti di chi ha causato tutto questo, cominciando evidentemente da te stesso”.

In calce la firma di Alberto Milo, Marco De Simone, Giuseppe Del Sorbo, Pasquale Mauri e Anna Maria Russo