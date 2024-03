Cane di 12 anni legato con una catena ed abbandonato nel napoletano

Le guardie zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) hanno salvato e sequestrato un cane di dodici anni a Casoria, provincia di Napoli, denunciando chi lo deteneva per maltrattamento secondo l’articolo 544 ter del Codice Penale.

Il cane, un derivato maremmano, era tenuto prigioniero in una stanza all’interno di un capannone abbandonato, legato a una catena fissata al muro, in condizioni igienico-sanitarie estremamente degradate.

Al momento del salvataggio, il cane non aveva né acqua né cibo a disposizione. “Le sue condizioni di salute erano gravi“, ha dichiarato il coordinatore delle guardie zoofile di Napoli e provincia, Fernando Cirella. “Thor, come lo abbiamo chiamato, era estremamente magro e necessitava di cure mediche. Non riusciamo a capire come abbia sopravvissuto in una situazione così terribile. Era denutrito e disidratato, non riusciva a stare in piedi, con unghie lunghe, perdita di pelo, micosi oculare, artrosi e disidratazione: questi sono stati i risultati delle valutazioni dei veterinari.”

Thor è ora ospitato in una struttura dove sta recuperando le forze, mentre le guardie Oipa monitorano i suoi progressi. Sarà affidato a chi potrà garantirgli una casa, amore e cure adeguate nei suoi ultimi anni di vita. All’adozione definitiva potrà seguire il termine del procedimento legale. L’Oipa incoraggia a non ignorare segnalazioni di maltrattamento verso gli animali e a rivolgersi alle sue guardie zoofile per interventi volti alla tutela degli stessi, garantendo la massima riservatezza.