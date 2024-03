Gatto torturato e ucciso, ricompensa di 1000 euro a chi fornirà indicazioni

Il povero animale è stato torturato in modo crudele, poi lasciato morire soffocato lentamente in una busta di plastica, generando indignazione generale.

Il ritrovamento scioccante di un gatto senza vita a Quarto, in via Casalanno, ha scosso la comunità. Il povero animale è stato torturato in modo crudele, poi lasciato morire soffocato lentamente in una busta di plastica, generando indignazione generale. Il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, e l’Assessore al Randagismo, Annarita Ottaviano, condannano fermamente l’atto, definendolo vile e contrario alla sensibilità e alla civiltà dei cittadini. Si sottolinea che la violenza sugli animali è un reato, attualmente oggetto di indagini.

L’Oasi Felina, associata alla volontaria che ha fatto la macabra scoperta, ha annunciato una ricompensa di 1000 € per chiunque fornisca informazioni utili per identificare gli autori dell’atto barbaro. L’appello all’anonimato è enfatizzato, mentre l’Oasi Felina invita la comunità di Quarto a dimostrare compassione e a cercare giustizia per la creatura innocente. Per segnalazioni, si prega di contattare il numero via Whatsapp, esclusivamente tramite messaggi, al 3200456015.