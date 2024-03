Possibile chiusura delle scuole l’8 marzo: ecco perchè

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne Flc Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata coinvolgendo tutto il personale di scuola.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, venerdì 8 marzo 2024, Flc Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata coinvolgendo tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.

Il sindacato ha dichiarato che nonostante i progressi, i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione e la parità salariale sono ancora lontani dall’essere una realtà. L’Italia rimane tra i primi paesi al mondo per il divario retributivo tra i sessi e per l’incidenza del lavoro precario e mal retribuito. La FLC CGIL ha espresso preoccupazione per lo sfruttamento del lavoro di cura, principalmente a carico delle donne, e per la diffusa persistenza della violenza di genere.

Lo sciopero è stato proclamato per sollecitare politiche concrete e efficaci per prevenire i femminicidi e contrastare la violenza di genere. Si richiede un sistema sociale che sostenga il lavoro femminile garantendo pari accesso ai diritti e alle infrastrutture di cittadinanza, come il sistema socio sanitario, l’istruzione e la formazione. Inoltre, si chiede di contrastare le riforme che potrebbero ulteriormente frammentare il paese e di garantire alle donne un accesso dignitoso alla pensione.