Non è stata ancora superata la soglia per la dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente; ma manca un solo passo, una ultima verifica

Scafati. Il Comune verso il dissesto. Il giudizio della Corte dei Conti

Non è stata ancora superata la soglia per la dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente; ma manca un solo passo, una ultima verifica: quella cioè del resoconto finale e dunque definitivo dell’esercizio del 2023 che, vista l’analisi svolta dei giudici contabili, sembra essere più che un passaggio obbligato che una ipotesi di sovvertimento di un destino segnato, malgrado le rassicurazioni date dal sindaco Pasquale Aliberti in sede di audizione. E a segnarlo sono i numeri contenuti nella valutazione effettuata dai giudici della Sezione di controllo della Corte dei Conti regionale sullo stato del piano di riequilibrio del Comune di Scafati approvato nel 2017 e che si concluderà nel 2026.

La bocciatura

La bocciatura. “L’analisi sin qui condotta sul grado di attuazione degli obiettivi di ripiano del Comune di Scafati, aggiornata ai risultati provvisori dell’esercizio 2023 – scrivono i giudici della Corte dei Conti – attesta alcune significative criticità, specificamente riferite alle misure di riequilibrio, al mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio di cospicuo importo, alla sottostima degli accantonamenti relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione ai fondi rischi (Fcde), alla mancanza di una contabilità analitica per la gestione dei vincoli, oltre che alla mancata applicazione dei principi contabili”.

I debiti

I debiti e le sofferenze. Tutti fattori di squilibrio che, dicono i giudici, “rendono inattendibili i risultati di amministrazione approvati dal Comune, soprattutto per la presenza, ormai “endemica” di debiti fuori bilancio risalenti (alcuni già noti al Comune sin dal 2016), ancòra da riconoscere e finanziare alla data del 31 dicembre 2023, almeno per 3 milioni (al netto degli interessi non riconoscibili), per la sottostima del fondo contenzioso, almeno 4,9 milioni – di cui 3,3 relativa al contenzioso con il consorzio farmaceutico e 1,5 milioni emerso dalla ricognizione effettuata dai professionisti incaricati – per uno scostamento di circa 376mila euro del fondo rischi organismi partecipati e di almeno 444mila per il Fcde”.

Nessun atto preventivo

Il Comune persevera negli errori. Complessivamente, “alla luce delle criticità sinteticamente richiamate, il Comune non solo risulta ancora lontano dal superamento della condizione di grave squilibrio strutturale che lo aveva indotto a ricorrere alla misura di risanamento (nel frattempo giunto al suo terz’ultimo esercizio), ma – quasi inconsapevole del rischio di integrare l’ipotesi contemplata dall’art. 243-quater, comma 7, Tuel (la dichiarazione di dissesto, ndr) – persiste nel mancato ancoraggio all’obbligo di rappresentazione delle effettive condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali e nella mancata adozione di misure idonee ad assicurare, in prospettiva, un equilibrio economico – finanziario durevole”.

Il dissesto

Il dissesto e la norma. L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio “non è diretto solamente a una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto” citano i giudici. Ecco perché, “l’esigenza di rilevare le dimensioni attuali degli squilibri finanziari, anche al fine di verificare l’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti nel piano”, ha indotto i magistrati contabili a rinviare al successivo monitoraggio, che potrà fondarsi sui dati definitivi dell’esercizio 2023 (del comune di Scafati, ndr), il giudizio definitivo sulla sostenibilità effettiva del percorso di riequilibrio”. Ed è solo per tale motivo che il Collegio ha ritenuto, allo stato, non integrata la soglia per l’avvio della procedura di dissesto. Resta fermo, in ogni caso scrivono i giudici – l’obbligo del Comune di osservare le prescrizioni e raccomandazioni, “con particolare riguardo all’accertamento dei residui attivi effettivamente esigibili, alla ricognizione e stima del rischio contenzioso, alle iniziative conseguenti all’emersione di rilevanti debiti fuori bilancio, alla cura delle riscossioni e al contenimento della spesa”.

Alfonso Romano