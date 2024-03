Anziana muore ed un pregiudicato occupa la casa abusivamente

Un individuo pluripregiudicato di 36 anni ha occupato abusivamente l’abitazione di un’anziana deceduta a Pozzuoli, come riportato da Cronaca Flegrea. Il soggetto, con vari precedenti per reati legati alla droga e alle rapine, ha invaso una casa situata al civico 55 di via Catullo, nel Rione Toiano, all’interno delle cosiddette “carrarmati”, palazzine di edilizia popolare. Al momento della sua intrusione, l’uomo era in compagnia di una donna anziana.

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno identificato l’occupante e avviato le procedure per lo sgombero. L’abitazione in questione è di proprietà dell’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) ed è attualmente assegnata al nipote della defunta anziana.

Dopo la morte della nonna, il nipote aveva avviato alcuni lavori di ristrutturazione che sono stati interrotti. Sfruttando l’assenza di operai e persone in casa, il 36enne ha approfittato della situazione per sfondare la porta d’ingresso e danneggiare i sistemi di sicurezza.

Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato l’accaduto sottolineando l’importanza di intervenire prontamente contro i ladri di case, che privano chi ne ha veramente bisogno dei propri alloggi. Borrelli ha evidenziato la necessità di ridurre i tempi di intervento per contrastare efficacemente questo fenomeno e ha chiesto lo sgombero immediato dell’occupante abusivo nel caso del Rione Toiano.