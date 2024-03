Campania, pochi Medici di famiglia e sovraccarichi di lavoro

Urgono azioni, come il reclutamento di nuovi medici e politiche per migliorare le condizioni di lavoro, per garantire un sistema sanitario efficiente in Campania.

La situazione critica della medicina generale in Campania emerge chiaramente dai dati del dossier della Fondazione Gimbe. Secondo lo studio, il 58,4% dei medici supera il limite di 1.500 assistiti, un valore superiore alla media nazionale del 47,7%, indicando una pressione maggiore sul sistema sanitario campano.

Al 1° gennaio 2023, il numero medio di assistiti per medico in Campania era di 1.382, leggermente sopra la media nazionale di 1.353. La Fondazione Gimbe stima che in Campania manchino 381 medici rispetto al rapporto ideale di un medico ogni 1.250 assistiti. Questo è preoccupante, considerando la diminuzione del 7,1% dei medici di famiglia tra il 2019 e il 2022, tasso inferiore alla media nazionale del 11%.

L’età dei medici campani è un altro elemento critico, con l’80,7% che ha più di 27 anni di laurea, superiore alla media nazionale del 72,5%. Con 1.320 medici raggiungendo l’età pensionabile tra il 2023 e il 2026, la prospettiva futura è allarmante, considerando la diminuzione prevista di 384 medici entro il 2026.

Questa tendenza potrebbe intensificare il carico di lavoro per i medici rimanenti, compromettendo la qualità dell’assistenza sanitaria. Urgono azioni, come il reclutamento di nuovi medici e politiche per migliorare le condizioni di lavoro, per garantire un sistema sanitario efficiente in Campania.