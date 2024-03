Pronti nuovi voli Ryanair all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

Durante la presentazione dell’operativo estivo della compagnia a Capodichino, Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha annunciato oggi che Salerno suscita grande interesse per la compagnia: “Certamente ci saremo nella stagione invernale, per l’estate vediamo.”

Il tono prudente del dirigente è legato al fitto calendario estivo della compagnia e alle difficoltà causate dalla mancata consegna di tutti i 57 Boeing previsti per l’espansione della flotta. Nonostante le incertezze, c’è ottimismo riguardo alla possibilità di aprire almeno due nuove rotte nazionali, Bergamo e Torino.

Per le altre destinazioni, si dovrà aspettare ulteriori sviluppi. Nel frattempo, il programma per la stagione invernale si prospetta più ampio, con Salerno che potrebbe diventare una tappa fissa nella rete di voli di Ryanair.

Ryanair a Napoli: situazione di contrasto

A Napoli, la compagnia ha confermato 58 rotte rispetto all’estate precedente, ma ha sollevato preoccupazioni per l’inverno a causa di una controversia locale. McGuinness ha dichiarato: “Il sindaco di Napoli deve togliere l’addizionale di 2 euro sulla tassa d’imbarco. Non ce ne andremo, ma ridurremo le rotte. Questo comporterà costi aggiuntivi e sarà un danno non solo per i turisti, ma soprattutto per i residenti che vedranno ridursi le opzioni di mobilità.”

La richiesta di McGuinness mette in luce le tensioni tra le compagnie aeree e le autorità locali, evidenziando l’importanza di una collaborazione armoniosa per garantire il successo delle rotte e dei collegamenti aerei. La questione della tassa d’imbarco potrebbe diventare un punto critico nei futuri negoziati tra Ryanair e le autorità napoletane. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze per i viaggiatori e per la città di Napoli.