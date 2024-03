Sant’Antonio Abate, Finale di Coppa Italia femminile dilettanti per l’ASD Academy

Il calcio campano si tinge di rosa in una giornata contro la violenza sulle donne. La finale di Coppa Italia Femminile Dilettanti regionale tra Academy Abatese Femminile e Giugliano Women, sabato 9 marzo alle ore 15 allo stadio Landieri di Scampia, sarà accompagnata da un evento straordinario. A partire dalle 14.15, istituzioni sportive, politiche e associazioni locali parteciperanno a una manifestazione con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza di genere.

Tutti i partecipanti indosseranno una maglia con la scritta “#NonSeiSola1522”, in riferimento al numero antiviolenza promosso dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento delle Pari opportunità. I servizi offerti presso l’ufficio postale mobile in via Orsini saranno disponibili anche durante l’evento. La competizione sportiva diventa così un veicolo per diffondere messaggi importanti attraverso lo sport, contribuendo a promuovere la coesione sociale ed economica e a superare il digital divide.

Le parole del Sindaco Ilaria Abagnale

“Questa partita sarà più di una semplice competizione sportiva, perché solleverà la voce contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, sia dentro che fuori dal campo. Io ci sarò per sostenere le ragazze mentre combattono non solo per la vittoria sul campo ma anche per una società più rispettosa e inclusiva. Aspetto anche tutti voi, ci conto!”