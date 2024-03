Scafati e Pagani. Controllo straordinario del territorio

Nel pomeriggio del 6 marzo scorso, a Scafati e Pagani, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio

finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei

Carabinieri è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto complessivamente da 13 pattuglie e 30 militari, sono stati controllati 19 veicoli, identificate 121 persone e comminate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nonché deferite a questa Autorità Giudiziaria:

– in stato di arresto, L.N., 58enne, e C.L., 54enne, entrambi di Pagani, per “furti tentati e consumati”, commessi nela zona di via San Rocco aPagani;

-ni s.l., due persone per “detenzione aifini di spaccio di sostanza stupefacente eporto di armi ed oggetti atti ad offendere”