Scafati. Farmacie e debiti, Aliberti nella morsa del dissesto

Mancata vendita delle Farmacie Comunali e del patrimonio dell’ente, debiti fuori bilanci che invece di diminuire aumentano e non vengono neanche riconosciuti. La relazione della Corte dei Conti nei suoi aspetti specifici è un bollettino di guerra, ma a preoccupare sono soprattutto le parole del sindaco Pasquale Aliberti, in aperta antitesi su quanto determinato dal piano di riequilibrio pluriennale.

L’aut aut

L’ultimatum inviata nelle scorse ore a palazzo Mayer da parte dell’organo costituzionale evidenziano una serie di procedure che necessitano di una celere inversione di rotta, nonostante il parere discordante dell’attuale primo cittadino in udienza pubblica. Il primo grande esempio di ciò si ha in merito al piano di alienazione del patrimonio comunale, sulla quale la Corte “osserva che difficilmente il Comune riuscirà a realizzare gli obiettivi di dismissione e valorizzazione, se solo si considera che, come è emerso dalla documentazione trasmessa, lo stesso mostra di non avere ancora contezza della legittimità urbanistica dei beni inseriti nel piano delle valorizzazioni, accertamento che avrebbe dovuto precedere e non seguire la formazione del piano di valorizzazione immobiliare”.

Iter mal gestiti

Iter tecnici gestiti molto male da politica e parte tecnica che vengono aggravate dalle parole dello stesso Aliberti come rimarcato dagli stessi relatori, che spiegano “come sostenuto dal Sindaco in adunanza pubblica, il Comune ha manifestato l’intenzione di non alienare più alcuni dei beni previsti nel piano di riequilibrio in quanto si tratterebbe di beni funzionali alle attività istituzionali. Tali circostanze avvalorano l’inattendibilità per il prosieguo della realizzazione delle predette misure”. Un mix di errori e volontà politica si rilevano anche sulle Farmacie Comunali, che in campagna elettorale erano stati ritenuti sanabili dall’attuale sindaco per poi tornare sui propri passi, ma che nascondono in realtà una verità tragica. La mancata vendita non ha solo evitato l’incasso di circa 9 milioni di euro, ma ha anche condannato l’ente al pagamento di oltre tre milioni di euro grazie a due decreti ingiuntivi, che “rappresentano una più che probabile passività che avrebbe richiesto un’adeguata valutazione per l’accantonamento a fondo rischi, cosa che come confermato dal Comune in adunanza pubblica, non è avvenuta”.

I dubbi della Corte dei Conti

A spaventare ancora di più la Corte dei Conti è la possibile emorragia debitoria dell’ente sulla questione, visto che le Farmacie, che nel 2023 non hanno registrato nessun bando di vendita, continuano a operare senza nessun tipo di convenzione tra Consorzio Farmaceutico e Comune, esponendo le casse “alla formazione incontrollata di ulteriori debiti”. Altro allarme rosso sul tema dei debiti fuori bilancio, con pratiche per circa altri 3 milioni di euro che non sono state ancora riconosciute nonostante diverse siano riconducibili a prima dell’approvazione dello PRFP. Una grave situazione sulla quale il Comune in udienza non è stato capace di presentare misure di ripiano programmate in modo da coprire anche nuove passività. Una gestione che “dimostra l’assenza di un governo effettivo della spesa, sia sul versante della programmazione che della sostenibilità”.

Altri fattori critici

Ad affermare lo stato confusionale scafatese ci sono anche altri elementi, come somme non considerate “va invero aggiunta la somma di euro 127.549,18 indicata dall’Ufficio del patrimonio, non ricompresa nell’elenco dei debiti fuori bilancio fornito dal Comune” e una discrasia di dichiarazioni tra Collegio dei Revisori dei Conti e uffici comunali, con i primi che avrebbero dichiarato debiti fuori bilancio per una somma totale di circa 800 mila euro inferiore da quanto rilevato invece da tecnici e Corte dei Conti.

Alfonso Romano