Campania, voucher da 600 euro per i figli nati da gennaio: info e dettagli

La Regione Campania ha avviato da oggi, 8 marzo 2024, la procedura per l’assegnazione dei voucher da 600 euro alle madri per ogni secondo e successivo bambino nato dal 01/01/2024 in poi. Per attivare il voucher, la madre deve accedere al portale cittadino “sinfonia.regione.campania.it” tramite SPID/CIE/CNS. Nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti”, sarà necessario leggere e accettare l’informativa privacy, fornendo il consenso al trattamento dei dati.

Il voucher ha una validità di un anno dalla data di attivazione ed è utilizzabile per acquisti di prodotti per l’infanzia (latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotto, alimenti, abbigliamento, accessori, ecc.). Gli operatori economici convenzionati con la Regione Campania, presenti su tutto il territorio regionale, offrono varietà di prodotti. L’elenco degli operatori è consultabile sui siti istituzionali regionali, aggiornato con le nuove adesioni