Pagani. Verso l’attesa festa della Madonna delle Galline. Restauro della Basilica e la Vergine va nei cortili

Al Santuario sono in corso i lavori di restauro e la tradizionale cerimonia dell’alzata del quadro dedicato alla Madonna della Galline quest’anno sai svolgerà altrove. A circa un mese della festa dedicate alla Madonna delle Galline il comune di Pagani e i tosellanti si incontrano per dare concretezza al nuovo piano organizzativo da attuare dal 5 e all’8 aprile prossimi.

Rito alternativo

I fedeli a causa dell’impossibilità di celebrare il rito al Santuario hanno dovuto adottare una soluzione alternativa: il quadro sarà trasportato direttamente all’interno dei vari cortili cittadini.

L’inizio delle celebrazioni

L’avvio delle celebrazioni in onore della Madonna prevede infatti a un mese dall’inizio della festa l’alzata dello storico quadro. Dinanzi alla facciata del Santuario è però presente da diverso tempo l’impalcatura per eseguire i lavori di restauro voluti dell’Arciconfraternita della Madonna delle Galline. Un problema che non riguarda direttamente l’amministrazione paganese ma che è stato argomento di discussione durante l’assemblea tenutasi nel foyer dell’auditorium Sant’Alfonso.

E non sono mancate polemiche da parte delle associazioni e dei comitati, ma una soluzione alternativa è stata accettata con la garanzia da parte di palazzo San Carlo che durante il periodo di festa il Santuario sarà per l’occasione “liberato” dalle impalcature.

La festa

«In vista della grande affluenza prevista nei giorni della festa, un cantiere con un’impalcatura del genere in una delle piazze principali della città rappresenta un ostacolo – ha spiegato l’assessore delegata alla Cultura Valentina Oliva, che ha partecipato all’incontro – Per questo è stata chiesta la rimozione in vista delle feste, mentre per l’alzata del quadro i tosellanti hanno deciso di condurre direttamente l’immagine della Madonna nei diversi cortili cittadini».

Altri temi

Al centro dell’incontro anche però tanti temi di organizzazione e strutturazione delle iniziative religiose e civili previste per il prossimo mese. «Abbiamo immaginato un piano di sicurezza rafforzato sul modello di quello attuato lo scorso anno, insistendo con i commercianti, che saranno in via Ferrante, per il rispetto di tutte le prescrizioni», ha continuato Oliva; che in ha ricordato: «Ci prepariamo per le celebrazioni per la Madonna delle Galline da mesi, consapevoli che rappresenta un momento importante per la comunità e per la città per l’arrivo di persone da tutta Italia. Ci teniamo veramente molto ad esaltare una festa che non è solo religiosa, ma identità di un popolo».

Alfonso Romano