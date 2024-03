Primark apre un nuovo negozio in Campania e ricerca personale: info e dettagli

Questa espansione rientra in un ampio progetto che prevede l'apertura di 5 nuovi negozi in Italia, con un investimento totale superiore ai 50 milioni di euro.

Primark, la rinomata catena di abbigliamento e accessori a prezzi accessibili, si prepara ad aprire il suo secondo negozio in Campania presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, Salerno. Questa espansione rientra in un ampio progetto che prevede l’apertura di 5 nuovi negozi in Italia, con un investimento totale superiore ai 50 milioni di euro.

L’azienda ha ufficialmente annunciato l’inaugurazione imminente, seguendo il recente successo del primo store campano nel Centro Commerciale Campania a Caserta. Questa nuova apertura non solo offre un’ampia gamma di abbigliamento, accessori e articoli per la casa a prezzi convenienti, ma crea anche circa 600 nuove opportunità di lavoro in tutto il settore retail in Italia.

Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “Negli ultimi 8 anni, Primark ha registrato una crescita significativa in Italia. Siamo entusiasti di annunciare questo ambizioso investimento nel nostro portfolio di negozi, confermando la nostra strategia di crescita a lungo termine in Italia.” Il nuovo negozio di Pontecagnano è previsto per aprire entro la fine del 2024, con opportunità di lavoro ancora da annunciare. Per candidarsi alle posizioni aperte, si consiglia di consultare la sezione offerte di lavoro sul sito ufficiale di Primark.