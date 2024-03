Scafati. Evasione tributi, Aliberti promette il pugno duro

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, dopo la relazione choc della Corte dei Conti, promette il pugno duro contro coloro che evadono i tributi comunali. Il primo cittadino è infastidito dalle notizie che palesano il mancato rispetto del piano di riequilibrio pluriennale (mentre ci si avvia verso la verifica del rendiconto 2023 che potrebbe confermare le accuse dell’organo costituzionale avviando così l’iter del dissesto economico finanziario). Al punto tale da dichiarare: «Se il comune va in dissesto dono la mia casa». Le dure censure della Corte dei Conti contenute nell’analisi dello stato economico finanziario dell’ente nell’ultimo triennio, dividono l’opinione di palazzo Mayer.

Rimpallo di responsabilità

Aliberti, dal canto suo, rigetta l’ipotesi di dissesto ma non nega le difficoltà evidenziate in merito al mancato rispetto del piano di riequilibrio, addossandone le responsabilità a chi ha firmato il documento, l’amministrazione Salvati.

La strategia

«Io non venderò lo stadio comunale e il Palamangano», ha ribadito Aliberti, sottolineando invece: «Stiamo avanzando per l’esternalizzazione di Parco Primato e dei campi di tennis di via Della Resistenza ». Tema cruciale del discorso del sindaco scafatese è stata però la futura strategia dell’ente su temi tributari e non solo. In primo luogo si preannuncia una battaglia per la riscossione della Tari: «Alle persone che scrivono sui social vorrei dire fatemi vedere la bolletta. È una battaglia di legalità»; ma anche sul tema degli alloggi popolari, minacciando un aumento per rispettare gli standard voluti dalla Corte dei Conti. Elementi che potrebbero trovare una trascrizione dalla politica alle carte contabili, in prospettiva di un rendiconto 2023 che quando sarà sottoposto entro Aprile al consiglio comunale dovrà garantire il salvataggio dell’Ente dall’ipotesi del dissesto economico finanziario, così come prospettato dai magistrati contabili che attendo proprio questo atto per decidere.

Alfonso Romano