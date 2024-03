Basket Femminile. Angri ospita la Catillo Benevento

PREVIEW

Ultima partita interna per l’Angri Femminile. Domani, con palla a due alle ore 18,30, le ragazze di coach Francesco Iannone sfideranno Catillo Benevento per la terza sfida della fase a orologio. Gara in profonda emergenza per le grigiorosse che non potranno fare affidamento su capitan Sapienza e Carcaterra (per loro praticamente stagione finita) e anche di Capriati. Malgrado tutto ci sarà da fare affidamento sull’unione di un gruppo, che dovrà raggiungere la salvezza attraverso i playout. Le capacità tecniche e umane ci sono tutte. Di fronte un avversario giovane, come la Catillo Benevento guidata da coach Valentina Calandrelli.

DICHIARAZIONI

Questa le dichiarazioni pregara di Francesca Tolardo. “Purtroppo, quest’anno, le assenze hanno giocato un ruolo fondamentale nell’andamento del campionato, ma non sarà per noi un alibi. Toccherà a tutte fare un sacrificio in più per sopperire alle varie assenze. Benevento è una squadra da non sottovalutare, ma non ci reputo inferiori a loro. Bisognerà trovare i giusti ritmi e chimiche, ma sarà il campo a parlare.”