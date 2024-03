Basket. Trasferta in quel di Reggio Calabria per l’Angri

Condor di scena sul parquet della "Viola" in una sfida dal grande fascino. Iannicelli: "Non vediamo l'ora di scendere in campo".

PREVIEW

Trasferta calabrese per l’Angri Pallacanestro. Domani, con palla a due alle ore 18, i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo scenderanno sul glorioso parquet del PalaPentiMele, per affrontare la Viola Reggio Calabria. Una sfida davvero molto importante per i Condor, che possono distanziare ancora di più i loro avversari, attualmente ultimi nel girone Gold assieme a Monopoli con quattro punti. Ci sarà da dimenticare la sfida persa tra le mura amiche contro la Diesel Tecnica Sala Consilina. Taddeo e compagni dovranno dimostrare di aver fatto ammenda sui propri sbagli e proseguire una stagione fin qui esaltante e al di sopra di ogni aspettativa. Di fronte una Viola Reggio Calabria, come detto, a caccia di un successo per risalire la china. Coach Federico Cigarini ha in Tyrtyshnyk, il suo uomo di maggiore calibro realizzativo (22, 4 punti di media a gara). Dietro di lui i vari Mavric, Maksimovic e Aguzzoli.

DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni, alla vigilia, di capitan Andrea Iannicelli. “C’è grande rammarico per la sconfitta di domenica scorsa contro Sala Consilina. Non abbiamo disputato una gara brillante. Siamo stati sempre a rincorrere e non siamo stati lucidi. Ciò non toglie la prestazione dei nostri avversari, strutturati per arrivare in fondo. Contro Reggio Calabria dovremo così farci trovare pronti dal punto di vista mentale. Non dobbiamo farci trascinare dalle avversità e eseguire il piano partita. Dovremo ritrovare la nostra fluidità, che è stata la nostra arma per tutto l’anno. Affronteremo la nostra prima trasferta in Calabria, in un palazzetto che in passato ha visto anche l’A1. Sarà una gara affascinante e non vediamo l’ora di affrontarla”.