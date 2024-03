Campania. Terapia innovativa contro leucemia su bimbo di 4 anni

Un bambino di 4 anni, già sottoposto a trapianto di midollo nel maggio 2023 presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, è stato sottoposto a una terapia innovativa con le CAR T, rappresentando così il primo caso di utilizzo di questa promettente tecnologia in Campania e nell’intero Sud Italia su un paziente pediatrico.

Il percorso clinico

A novembre 2023, il piccolo paziente ha purtroppo subito una recidiva della leucemia, spingendo il team medico dell’AORN Santobono-Pausilipon, guidato dal dottor Francesco Paolo Tambaro, a optare per le CAR T. Questa terapia genica offre una nuova speranza per i pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali o ai trapianti. Le CAR T, o cellule del sistema immunitario modificate con recettori antigenici chimerici, sono state utilizzate in modo altamente personalizzato in questo caso. I linfociti del paziente sono stati prelevati, modificati geneticamente in laboratorio e successivamente reinfusi nel bambino. L’intervento è avvenuto lo scorso febbraio, aprendo la strada a un percorso di trattamento rivoluzionario.

Sotto osservazione

Attualmente sotto stretto monitoraggio, il piccolo paziente dovrà attendere i prossimi mesi per poterne valutare l’efficacia della terapia. Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon, ha commentato: “Si tratta di un risultato importantissimo per la sanità pediatrica regionale. La terapia genica rappresenta il futuro e offre una nuova speranza terapeutica per i piccoli pazienti affetti da tumori del sangue resistenti alle terapie tradizionali.” La comunità medica guarda a questo caso come fondamentale passo avanti nella lotta contro le malattie pediatriche gravi e resistenti.

Natalia Pepe