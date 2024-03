Pagani. Un nuovo bando per la vendita di immobili a Parco Arancio

La commissione straordinaria di liquidazione costretta a un nuovo bando per la vendita di parte degli immobili comunali presenti al Parco Arancio. L’organo del comune di Pagani è riuscita nel primo iter a raccogliere offerte solo per due dei beni a disposizione del patrimonio dell’ente da vendere per il rispetto del piano economico – finanziario per ripianare il dissesto. Spedito verso il quinto anno dall’emanazione nel 2019. Un piano di alienazione che rientra in una più larga operazione di liquidazione delle abitazioni e dei terreni comunali, che su Parco Arancio ha visto già un primo bando relativo a 16 appartamenti totali. L’ultima procedura, con il relativo trasferimento degli immobili da parte di palazzo San Carlo da ormai oltre un anno, non ha però prodotto grandi risultati sul mercato.

Opportunità disattese

Delle tante opportunità di investimento solo due hanno attratto possibili acquirenti, troppo poco per garantire un’importante copertura economica per gli obiettivi della Commissione rispetto lo stato di dissesto. La triade composta dalla presidente dottoressa Rosa Maria Falasca e dai componenti Donato Giudice e Alfonsina Rago ha così dovuto deliberare verso l’approvazione di un nuovo schema di bando per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale attraverso offerte per buste a rilancio della base d’asta, che rimane invariata.

Un rilancio

Situazione sulla quale l’attuale amministrazione del sindaco Lello De Prisco non può che attendere, ma nel frattempo continuano le iniziative per la riqualificazione e la valorizzazione degli stabili. Confermato infatti negli giorni l’impegno verso la manutenzione delle strutture di proprietà pubbliche, con un piano di interventi dal valore di oltre 120 mila euro. Un Accordo Quadro per la manutenzione che è stato appaltato e che sarà a disposizione già nelle prossime settimane per attuare eventuali interventi. Gli anni passati hanno infatti deteriorato parte delle strutture, con operazioni di riqualificazione che si sono dovute intraprendere già negli scorsi anni per l’incolumità delle stesse famiglie.

Obiettivo

L’obiettivo per l’amministrazione del sindaco Raffaele Maria De Prisco, e dell’assessore delegato al Patrimonio Augusto Pepe che coordina la programmazione, è di riuscire a riqualificare l’area per permettere una maggiore vivibilità, capace di creare in prospettiva anche una maggiore, e necessaria, sicurezza d’investimento.

Alfonso Romano