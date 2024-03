Sarno. Medico multato mentre era in visita domiciliare

Medico in visita domiciliare multato. È accaduto a Sarno al dottore Ernesto Odierna, medico di medicina generale presso l’ospedale Martiri del Villa Malta, multato dopo aver parcheggiato la sua auto con regolare contrassegno medico durante una visita domiciliare. La vicenda, come riporta l’online Sarno Notizie, è accaduta ieri sera quando il dottore ha sostato in via Roma, nell’area parcheggio dell’ex Ragioneria, per assistere un paziente.

Il contrassegno

Nonostante il contrassegno chiaramente visibile sul cruscotto, al suo ritorno ha trovato una multa, però notata solo il giorno successivo. Il medico, oltre a pagare la sanzione, ha espresso dispiacere non solo per sé ma per tutti i colleghi, sottolineando la necessità di maggiore attenzione e rispetto nella gestione delle multe in simili circostanze.

Natalia Pepe