Altamura-Angri 2-0. Il cuore non basta, grigiorossi beffati nel finale

Altamura-Angri 2-0. Al Tonino D’Angelo la capolista Altamura conquista i 3 punti nel finale grazie ad un’autorete di Costanzo, uno dei migliori in campo per i grigiorossi, e la rete di Loiodice nel recupero.

Altamura-Angri 2-0: la cronaca

La gara inizia condizionata dal vento con le due squadre che non riescono a costruire dal basso. Entrambe le compagini provano ad affidarsi ai lanci lunghi senza però creare particolari occasioni da rete. Il primo squillo arriva con un tiro cross alla mezz’ora di Dipinto, ma Palladino senza troppi problemi respinge. I padroni di casa provano ad alzare i giri del motore e cinque minuti dopo Kharmoud di testa su un ottimo traversone di Loiodice non inquadra lo specchio. L’Angri però non ci sta e prova a sfrutta le corsie esterne affidandosi agli strappi di Ascione e De Marco, ma la difesa pugliese fa buona guardia. All’intervallo le squadre vanno al riposo con il punteggio di 0-0.

Nella ripresa super doppia occasione per l’Altamura: prima il neo entrato Lattanzio calcia e Palladino risponde con un super miracolo; poi sul calcio piazzato successivo Saraniti da due passi va a botta sicura ma calcia a lato. Liquidato inserisce Iadaresta per dare centimetri alla propria squadra, ma l’occasione più ghiotta però capita sulla testa di Maccioni che da due passi non da forza alla sfera e Palladino blocca in presa sicura. All’89’ arriva il vantaggio dell’Altamura: tiro dal limite, Costanzo in scivolata devia in maniera sfortunata la palla che termina alle spalle di Palladino.

Liquidato prova a sbilanciarsi per tentare il disperato pareggio, ma al 94’ arriva il 2-0 con Loiodice che dal limite fa partire un destro a giro imprendibile.

Altamura-Angri 2-0: il tabellino

ALTAMURA: Fernandes, Pellegrini (58’ D’Innocenzo), Maccioni (80’ Tataru), Bolognese, Mattera, Bertolo, Grande, Dipinto (71’ Addiego), Saraniti, Loiodice (95’ Colella), Kharmoud (46’ Lattanzio). A disposizione: De Luca, Petta, Pagni, Molinaro. All. Giacomarro

ANGRI: Palladino, Costanzo, Picascia, Longo (73’ Iadaresta), Schiavino (90’ Mansour), Poziello, Kljajic, De Marco (85’ Mane), Sabatino (68’ Di Mauro), Fabiano, Ascione. A disposizione: Scarpato, Herrera, Mettivier, Rosolino, Giorgio, Iadaresta. All. Liquidato

MARCATORI: 89’ Aut. Costanzo, 94’ Loiodice.

AMMONITI: Schiavino (AN), Sabatino (AN), D’Innocenzo (TA)

ANGOLI: 7-3

RECUPERO: 8’st.