Angri. Distretti del commercio: l’assessore D’Aniello fa chiarezza

Angri. Distretti commerciali: l’assessore D’Aniello fa chiarezza

Distretti Commerciali. L’Assessore delegata al Commercio Maria D’Aniello cerca di fare chiarezza in merito alla situazione attuale e alle azioni intraprese per garantire il supporto economico necessario. Lo fa anche in risposta alle perplessità manifestate dal gruppo consiliare “Progettiamo Angri” riguardo al presunto mancato finanziamento dei distretti commerciali.

Le rassicurazioni

“In una conversazione con il funzionario della Regione, il Dottore Giovanni D’Avenia, incaricato anche dei distretti commerciali, l’Assessore ha ottenuto rassicurazioni importanti. D’Avenia ha sottolineato che le richieste per il riconoscimento di un distretto commerciale possono essere inviate in qualsiasi momento, senza scadenze imposte. Questa notizia conferma che l’opportunità di ottenere finanziamenti per i distretti commerciali non è andata persa, e il Comune di Angri può continuare ad avanzare nella procedura” dice l’assessore D’Aniello.

Le possibilità

“Al momento, il processo di riconoscimento è in corso, ma sono necessari alcuni passaggi chiave per completare la pratica” dice D’Aniello. In particolare, mancherebbe una relazione tecnica, che l’assessore si impegna a completare nel più breve tempo possibile. Inoltre, per soddisfare i requisiti richiesti della Regione, si starebbe procedendo alla costituzione di un’altra associazione di commercianti locale. Attualmente, ad Angri esiste una sola associazione di categoria riconosciuta, mentre se ne richiedono almeno tre secondo le informazioni fornite dalla delegata cittadina al commercio.

Una richiesta di finanziamento

In sintesi D’Aniello sottolinea che, una volta completati tutti i passaggi necessari richiesti, tutto l’iter verrà inviato tempestivamente alla Regione. L’obiettivo è quello di accelerare la procedura in modo tale da poter presentare una eventuale richiesta di finanziamento.

La risposta al gruppo “Progettiamo Angri”

L’Assessore D’Aniello risponde anche alle osservazioni critiche del gruppo consiliare di opposizione “Progettiamo Angri,” assicurando che nessuna opportunità sarebbe andata persa e che il Comune starebbe attivamente lavorando per assicurare il riconoscimento e il finanziamento dei distretti commerciali locali. “La trasparenza e l’impegno mostrati dimostrano l’attenzione dell’Amministrazione alle esigenze della comunità e la determinazione nel sostenere il tessuto commerciale di Angri” continua D’Aniello.

Un lavoro e una promessa da onorare

Concludendo, la situazione attuale fa emergere chiara la volontà dell’Assessore D’Aniello e del Comune di Angri di lavorare con impegno per garantire il buon fine di un’eventuale procedura per tentare, a ogni modo, di ottenere i fondi necessari per stimolare lo sviluppo del commercio locale. “Con la collaborazione di tutti gli attori interessati, Angri può guardare con fiducia al futuro” conclude D’Aniello.

Luciano Verdoliva