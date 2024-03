Basket Femminile. Le troppe assenze frenano ancora Angri

Altro KO

Un’Angri Femminile decimata dagli infortuni perde anche la terza partita della fase a orologio. A passare al PalaGalvani è la Catillo Benevento (43-48). Nulla da fare per le ragazze di coach Francesco Iannone, sostituito causa squalifica in panchina da Giuseppe Tortora, che ci mettono comunque impegno fino alla fine. Pesanti le assenze di Sapienza, Carcaterra e Capriati. Da sottolineare l’esordio di Carotenuto, che a 45 anni dimostra di poter dire ancora la sua sul parquet.

Cronaca del match

Partenza decisamente migliore per le ospiti, che scrivono il +7 (6-13) con Van Beers e Zanchiello. Sono Martines e Stoyanova a dare la scossa per accorciare le distanze fino a un possesso pieno di distanza a (14-17) alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione si continua su ritmi sempre piuttosto blando, complici le rotazioni sempre più ridotte per le angresi. In campo esordisce anche l’eterna Carotenuto, che fornisce il suo contributo in termini di esperienza. E’ ancora un canestro di Martines a tenere le ragazze grigiorosse in linea di galleggiamento all’intervallo (23-28).

Nella ripresa il canovaccio della gara è sempre lo stesso. Benevento cerca di scappare via con Van Beers, che va a bersaglio con la bomba del 30-39. Ma sul finire l’ottima Martines e la preziosa Carotenuto tengono invariate le distanze (34-39). Nell’ultima frazione Angri tenta il tutto per tutto per cercare di riacciuffare le sannite. La tripla di Stoyanova mette solo due lunghezze di distanza (37-39). Però le ospiti non mollano di un colpo e si tengono a distanza con Zanchiello (39-45). Pronta la replica da parte di Tolardo e Stoyanova, che riaprono tutto a poco più di 2’ dalla fine (43-45). Manca la lucidità nel momento clou e la Catillo si rimette a debita distanza con i liberi di Montella (43-48). Ed è così che termina la gara.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano 3, Catalani 2, Manna 2, Dati n.e., Cesarano n.e., Carotenuto 5, Sapienza n.e., Stoyanova 12, Martines 9, Tolardo 6, Falino 4, Carcaterra n.e.. All. Tortora (Squalificato Iannone)

Catillo Srl Benevento: Saccomanno n.e., Montella 9, Aversano 1, Musto 9, Zanchiello 13, Sandullo, Van Beers 12, Manganiello 2, Zambottoli n.e., Iovino n.e., D’Avanzo n.e., Eddine 2. All. Calandrelli