Angri. La crisi del commercio e le occasioni perse dall’amministrazione

Il flop del distretto commerciale, una forte mancata presa di posizione sull’attuale situazione nel centro cittadino chiuso dopo il sequestro del cantiere, la mancata attuazione della ZTL e la mancanza di una strategia e una vision sul commercio sono al centro del dibattito politico di questi giorni. Arriva la risposta del gruppo consiliare “Progettiamo Angri” all’assessore delegata Maria D’Aniello chiamata nuovamente in causa dopo i suoi “chiarimenti” sulla mancata partecipazione per i contributi alle PMI dei “distretti del commercio” si anima la questione.

La nota

“Prediamo atto che “l’invisibile” Assessore al Commercio, nel tentativo di fare

chiarezza, ha confermato le sue responsabilità rispetto alla mancata costituzione del

distretto urbano del commercio e dei contributi a fondo perduto che le PMI locali

hanno perso per non aver potuto partecipare all’ultimo avviso pubblico emanato dalla

Regione Campania” dice il gruppo.

Meglio tacere

“Mai più opportuno, in questa circostanza, sarebbe stato tacere, dal momento che ci

eravamo appellati alla irresponsabilità dell’intera amministrazione all’assenza di

partecipazione attiva delle associazioni di categoria senza le quali, sarà comunque

complicato poter costituire il distretto” continua la lunga nota.

“L’Assessore, in evidente stato di alterazione emotiva e confusionale, ci tiene a ribadire

che nessuna occasione sia andata persa, come se l’elenco dei distretti del commercio

beneficiari di finanziamenti, che non include Angri, fosse una invenzione di chissà chi,

mentre non si rende conto che sono trascorsi quasi 4 anni da quando la Regione

Campania ha invitato i comuni a costituire i distretti del commercio e diverse sono

stati i nostri solleciti in tal senso. Ancor più preoccupante è il maldestro tentativo di

tranquillizzarci affermando che alla pratica manca ancora una relazione tecnica e

l’accordo con le associazioni di categoria locale che in parte non esistono” chiariscono i tre consiglieri.

L’attacco

“L’assessore abituata, a vivere nel mondo delle favole, sembra non avere contezza dei processi amministrativi. Ci perdoni la crudezza ma in due lustri è stato logorato il tessuto socio economico che fino a qualche anno fa era in crescita. E’ stato snaturato e annichilita la vocazione del nostro centro storico le cui attività enogastronomiche stavano dando vita a una movida invidiata da tutto il comprensorio. E’ stato ridimensionato il commercio locale grazie alla incapacità di sostenerlo con i servizi

minimi necessari a permettere alla clientela di poterne fruire” ribadiscono.

Le proposte

“Oggi più che mai è urgente un’azione sinergica a sostegno dell’economia locale

con azioni volte a migliorarne lo sviluppo, noi ne abbiamo elencate e protocollate alcune

durante l’ultimo consiglio comunale ma che sono rimaste lettera morta già da qualche

anno. Riguardano in particolare: la costituzione del distretto urbano del commercio

che permetterebbe alle PMI di partecipare ai bandi per finanziamenti a fondo

perduto; alcune modifiche al regolamento della sosta a pagamento; la messa in

sicurezza del parcheggio a Fondo Caiazzo e l’attivazione dell’area pedonale urbana

nelle ore serali del fine settimana e la domenica” concludono nella loro nota stampa i consiglieri comunali di “Progettiamo Angri”: Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria.

CS