Angri. Nuova ondata di furti: prese di mira bici elettriche

La città alle prese con una crescente ondata di furti di biciclette elettriche, nonché con episodi di scasso degli abitacoli delle auto in sosta. La situazione ha raggiunto livelli preoccupanti, con numerose denunce da parte dei cittadini, soprattutto attraverso i canali social, che mettono in evidenza la difficoltà di contenere questi atti delinquenziali.

La mappa dei furti

Le zone più colpite sembrano essere i parcheggi non custoditi di Fondo Caiazzo e via Nuova Cotoniere, dove quotidianamente si verificano episodi di furto e scasso. Questi fenomeni delinquenziali stanno alimentando preoccupazioni e paura tra i cittadini. Aumenta anche la paura per la pubblica incolumità per la crescente presenza di bici e monopattini elettrici senza regole sulle strade cittadine, spesso senza adeguati controlli.

Una questione da affrontare

Per gran parte dei cittadini l’amministrazione deve, con urgenza, affrontare questa questione e valutare misure per contrastare il dilagare di questi atti. fare un’analisi delle zone più colpite, con l’obiettivo di attuare e migliorare le strategie di sicurezza, inclusi potenziamenti dei sistemi di sorveglianza e pattugliamenti nelle aree a rischio. Collaborare maggiormente con le forze dell’ordine per intensificare la presenza sul territorio e promuovere azioni preventive. L’obiettivo, per i cittadini, è rassicurare la comunità e adottare misure concrete per dissuadere azioni delinquenziali e trasgressive.

L’invito, ormai di default, che l’Amministrazione lancia spesso ai cittadini, è sostanzialmente quello di rimanere vigili, collaborare con le autorità competenti e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri beni. Solo attraverso sforzi congiunti sarà possibile contrastare con successo il fenomeno dei furti e garantire una città più sicura per tutti, sopratutto anche alla luce dell’attentato di ieri pomeriggio in Via Giudici dove è stata fatta esplodere una bomba carta davanti a una nota attività.

Natalia Pepe