Calcio, Serie A: Verso Inter-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

Dopo l’epica sfida contro l’Atletico a Madrid, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara per un importante match casalingo contro il Napoli, impegnato domani in Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, la partita a San Siro sarà priva del sostegno dei tifosi campani, come deciso dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

Il provvedimento, emanato in risposta alle recenti determinazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, impedisce la vendita dei biglietti ai residenti in Campania per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica. Tale restrizione si applica anche ai possessori della tessera di fidelizzazione del Napoli, escludendo però i residenti campani titolari della fidelity card dell’Inter.

Il prefetto ha giustificato la decisione richiamando eventi passati di violenza, evidenziando il pericolo di possibili scontri o atti illegali nell’incontro del 17 marzo 2024, considerato il persistente desiderio di vendetta tra i tifosi delle due squadre. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è consentita solo ai possessori della tessera del Napoli, sottoscritta prima del 16 marzo 2024, ma non residenti in Campania.