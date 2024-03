Campania, assunzione nuovi docenti: al via le prove del concorso

Con 78.802 partecipanti in Campania, ha preso il via oggi il concorso per l’assunzione di nuovi docenti, offrendo un totale di 1.987 posizioni. Nella scuola dell’infanzia e primaria, la regione conta 21.080 candidati per 338 posti, con un rapporto posti/candidati dell’1,6%, il più basso in Italia, rispetto alla media nazionale del 13,24%. Per la scuola secondaria di I e II grado, i candidati ammontano a 57.722 per 1.649 posti, con un rapporto del 2,86%. Solo la Sicilia presenta un dato inferiore (2,22%), mentre la media nazionale è del 6,7%.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l’importanza di questo concorso nel garantire stabilità al reclutamento e ha evidenziato l’attenzione alla qualità dell’insegnamento, introducendo prove pratiche e simulazioni.