Angri: finanziamento di 210.000 Euro per la sicurezza delle scuole

Il Comune di Angri ha ottenuto un finanziamento di 210.000 euro per la sicurezza dei plessi di cinque istituti secondo le norme NTC edifici scolastici. Questa iniziativa rientra quadro di programma “Scuola Viva in cantiere”, che mira a migliorare la resilienza degli edifici scolastici agli eventi sismici. La Giunta Regionale, mediante deliberazione ha stanziato per Angri complessivamente 20.000.000 di euro sull’O.S. 2.4 per finanziare progetti di questo tipo.

L’avviso pubblico

L’avviso pubblico ha raccolto un totale di 262 istanze, le quali sono state valutate da una apposita Commissione costituita per decreto. Ora spetta al Comune prendere atto degli esiti, impegnandosi nell’attuazione del progetto finalizzato a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici sul territorio. Le scuole interessate dal finanziamento sono: l’Istituto Comprensivo “Don Enrico Smaldone” plesso via Leonardo Da Vinci; plesso via Stabia:; plesso viale Europa e il “Terzo Circolo Didattico” plesso di via Lazio e di via Nazionale “Taverna”.

Michelangelo Apuzzo