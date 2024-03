Giovani e lavoro, il trend migliora: ma la disoccupazione supera ancora il 20%

Una volta terminato il percorso scolastico e formativo, i giovani devono iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro, un mondo nel quale ad oggi trovare delle opportunità risulta essere sempre più difficile. In questo senso, in particolar modo in Italia, non stiamo vivendo una situazione semplice. I dati parlano piuttosto chiaro e ci dicono che nonostante i lievi miglioramenti registrati negli ultimi mesi, i giovani italiani tra i 15 e i 29 anni fanno fatica ad affermarsi dal punto di vista professionale e a lanciare la loro carriera. A questo punto, andiamo a scoprire cosa ci raccontano in maniera più dettagliata le analisi più recenti, cosa cambia se allarghiamo lo sguardo all’Europa o al mondo intero e andiamo a scoprire alcuni rimedi che ci conducono verso la risoluzione del problema.



Gli ultimi dati sulla disoccupazione in Italia



In realtà, nonostante la situazione nel nostro Paese sia senza ombra di dubbio ancora piuttosto complessa, gli ultimi dati elaborati da Istat sulla disoccupazione in Italia lasciano intravedere una fioca luce in fondo al tunnel, tanto che non siamo poi così lontani dalle stime del 2008, anno dopo il quale ha preso il via una rapida discesa del tasso di occupazione. Il nuovo record è stato raggiunto proprio poche settimane fa, precisamente nel dicembre del 2023, quando le persone con un lavoro stabile sono diventate più di 23 milioni e mezzo. In questo modo, il tasso di occupazione in Italia ha raggiunto il 61,9%, un trend positivo rispetto al passato. Nonostante questo, il tasso di disoccupazione che concerne i giovani, sceso comunque di 0,2 punti, resta molto alto e raggiunge il valore di 20,1%.

Questo risultato porta l’Italia ad occupare il quinto posto nella classifica OCSE, la quale riporta i numeri inerenti proprio alla disoccupazione giovanile. I ragazzi, in un contesto simile, possono solo impegnarsi il più possibile per fare in modo di trovare un’occupazione che rispetti le loro esigenze e le loro necessità, investendo quindi sulla formazione pratica e teorica e assumendo un atteggiamento positivo e propositivo per lanciarsi al meglio nel mondo del lavoro. Ad oggi, ovviamente, conta anche molto l’aspetto relativo alla presentazione, che ancor prima di un colloquio di lavoro gioca un ruolo fondamentale nel momento in cui si invia il proprio curriculum vitae ad un’azienda. Sul web esistono diverse risorse utili che presentano esempi di cv, i quali possono rivelarsi essere una guida importante per la compilazione del proprio cv, che deve essere chiaro, efficace e di veloce lettura.



Le iniziative in supporto dei giovani



Ovviamente non possiamo accettare il fatto che i giovani debbano scoraggiarsi completamente prima di trovare un’occupazione, occorre fare in modo che questi aspiranti lavoratori vengano supportati. A tal proposito, lo Stato ha messo in atto alcune strategie e alcune iniziative per fare in modo di dare una mano ai giovani. Tra queste, ad esempio, rientrano la Garanzia Giovani e l’Alternanza Scuola-Lavoro, oltre all’apertura di un numero sempre più elevato di Istituti Tecnologici Superiori. A lungo andare queste iniziative si sono rivelate essere certamente corrette perché un miglioramento c’è stato, tuttavia non sono state del tutto risolutive. Questo sta a significare che c’è ancora tanta strada da percorrere per combattere e per sconfiggere la disoccupazione giovanile nel nostro Paese.