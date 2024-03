Nocera Inferiore. 500mila euro per servizi a sostegno di anziani e disabili

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 46 dell’11 marzo 2024, il Comune di Nocera Inferiore ha ottenuto l’approvazione del progetto “Slow sport” per un totale di 500.000,00 euro per servizi a sostegno di anziani e disabili e del progetto “Lavori di adeguamento Centro di Quartiere Via Loria e Centro di Quartiere Montevescovado con sistemazione impianti sportivi Piedimonte e campetto scuola Madre Teresa di Calcutta” per un totale di 2.104.305,59 euro.

Inoltre, con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 167 dell’8 marzo 2024, il Comune di Nocera Inferiore risulta essere stato ammesso a finanziamento per una cifra complessiva di 153.602,89 euro nell’ambito del progetto in favore degli Enti Locali per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici.