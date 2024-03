Nocera Inferiore. Ancora dubbi su riscossione delle multe (video)

L’Amministrazione Comunale con una nota ha aggiornato sull’indagine in corso riguardo all’incasso delle contravvenzioni stradali. Secondo la nota il comandante ha riportato che circa 1.947 verbali, per un totale di 193.762,50 euro, risultano non notificati dal 25 maggio 2023 al 14 agosto 2023. La mancata notifica secondo tale nota sarebbe da attribuire alla società gestore delle notifiche.

Verifica esterna

Tuttavia, una verifica esterna ha evidenziato incongruenze, poiché non risultano notificate sanzioni per oltre 2.500 verbali, per un importo di 210.000 € euro. Di fronte a ciò, l’Ente ha inoltrato una segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per presunta sussistenza di danno erariale. L’Amministrazione assicura che procederà con ulteriori verifiche e adotterà eventualmente i necessari provvedimenti in base agli esiti delle indagini che sono in corso.

Il servizio è di Gerardo Vicidomini