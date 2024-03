Ultim’ora: in fiamme un appartamento nel napoletano

Incendio in corso a Giugliano in Campania: momenti di tensione mentre i Vigili del fuoco lavorano instancabilmente per domare le fiamme in un appartamento situato in via Licante. I carabinieri sono sul posto per assistere nell’emergenza. Le cause dell’incendio al primo piano della palazzina non sono ancora chiare, ma le fiamme sono visibili dalla strada, generando preoccupazione.

L’allarme è stato immediato, con l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco che continuano a lottare per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza dell’area. I carabinieri sono coinvolti anche nel controllo del traffico stradale. Attualmente, non è possibile confermare la presenza di persone all’interno dell’abitazione coinvolta.