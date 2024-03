Nocera Superiore, maxi sequestro di automezzi presso un centro di demolizione

L'azione rientra in una campagna di controllo su imprese di demolizione nella regione Campania, coinvolgendo 35 attività e risultando in 19 segnalazioni di reato e 26 illeciti amministrativi

Nocera Superiore è al centro di un’operazione di sequestro condotta dal nucleo forestale dei carabinieri di Cava de’ Tirreni, mirata a veicoli non bonificati e fuori uso in una ditta di autodemolizioni locale. La verifica ha portato al sequestro di 31 automezzi e numerosi veicoli in disuso, poiché le operazioni di carico e scarico non erano annotate nei registri dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera.

I carabinieri hanno denunciato i due amministratori e applicato una sanzione di 516 euro. L’azione rientra in una campagna di controllo su imprese di demolizione nella regione Campania, coinvolgendo 35 attività e risultando in 19 segnalazioni di reato e 26 illeciti amministrativi per un totale di 60mila euro. L’obiettivo è contrastare la gestione illecita di rifiuti speciali, garantendo la conformità alle normative ambientali e alla salute pubblica nella demolizione di veicoli fuori uso.