Sarno. Approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Sarno. Nella seduta di questa sera, il Consiglio Comunale, con i soli voti favorevoli della maggioranza, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Il bilancio di previsione è uno strumento di programmazione finanziaria, che contiene le previsioni di entrata e di spesa relative al triennio di riferimento 2024-2026. Costituisce un documento di programmazione di medio periodo che riporta l’analisi dettagliata delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività, dei progetti e dei programmi previsti per il triennio.

“Questo è l’ultimo bilancio di previsione della consiliatura, è la fotografia di un lavoro svolto del quale essere orgogliosi, che lasceremo in eredità a chi da giugno prossimo sarà votato dai cittadini di governare la città – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Francesco Squillante –. Il bilancio di previsione approvato questa sera è l’esatta fotografia di un Comune in salute finanziaramente grazie a chi lo ha amministrato in questi anni.

Nella predisposizione del documento finanziario, abbiamo raggiunto l’obiettivo di garantire tutti i servizi di fondamentale utilità sociale che gli enti locali sono chiamati ad assicurare alla cittadinanza. Siamo orgogliosi perché consapevoli che una corretta politica di bilancio è la premessa del buon governo e libera risorse per migliori servizi e benefici in termini di qualità della vita per le persone che vivono e abitano la nostra comunità.

Ringrazio sentitamente il settore dei Servizi economico-finanziari e Tributi del Comune, e tutti coloro che in questi anni con il loro contributo hanno consentito al Comune di garantire una sana gestione economica”.