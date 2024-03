Sarno. Progetto ecomuseo nell’ex masseria Galasso

Riqualificazione dell’ex masseria confiscata al clan Galasso: il comune di Sarno ci riprova. L’opera era stata messa in stand-by per mancanza di fondi a fronte delle nuove necessità strutturali per la costituzione di un Ecomuseo. Con i soldi stanziati si è così conclusa la progettazione in attesa di reperire nuovi finanziamenti.

La delibera di giunta

Negli ultimi giorni è stata pubblicata in albo pretorio una delibera di giunta che ha provveduto di fatto a salvare il rilancio di una delle opere che rappresenta al meglio la vittoria dello Stato sulle organizzazioni criminali. L’ex masseria di via Ingegno era appartenuta infatti a Pasquale Galasso, uno dei boss ai vertici per anni della Nuova Famiglia prima che gli fosse confiscata dallo Stato.

Il progetto con nulla osta

Gli assessori e la sindaca Eutilia Viscardi hanno approvato il progetto definitivo/ esecutivo che permetterà la costruzione di un Ecomuseo della Valle del Sarno, provvedendo anche alla costruzione di un laboratorio agroalimentare per lo studio e la promozione delle eccellenze del territorio. Un’idea molto ambiziosa che però nella sua fase iniziale aveva evidenziato problemi da un punto di vista economico, rendendo insufficienti il milione e mezzo di euro messi a disposizione negli scorsi anni dalla Regione. Fondi persi ma non nella loro interezza, visto che una parte sono stati utilizzati proprio per portare a termine la progettazione esecutiva dell’opera, in attesa ora di somme necessarie per avviare i lavori.

Viscardi: progettazione impegnativa

«Il progetto di riqualificazione prevedeva all’inizio 1 milione e mezzo di euro, gli ultimi studi hanno evidenziato la necessità del doppio, oltre tre milioni di euro – sottolinea la sindaca Viscardi – Purtroppo nella fase dei rilievi sono state evidenziate una serie di problematiche strutturali che richiedono degli interventi ad hoc che hanno aumentato esponenzialmente il peso economico dell’opera». Una progettazione impegnativa, che ha richiesto una spesa di quasi 140 mila euro.

Alfonso Romano