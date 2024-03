Tragedia nel salernitano, 52enne trovato morto all’interno di un agriturismo

I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, apparentemente avvenuto per cause naturali o un improvviso malore.

Ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, una tragedia si è consumata all’interno di un appartamento situato in un pittoresco agriturismo. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita, scatenando l’allarme da parte del preoccupato proprietario che non aveva avuto notizie dell’uomo da circa due giorni.

Il proprietario, incapace di contattare il 52enne, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Giunti sul luogo, i soccorritori hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento, scoprendo il corpo dell’uomo disteso sul pavimento della camera da letto.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, apparentemente avvenuto per cause naturali o un improvviso malore. Sono in corso approfondite indagini per comprendere appieno le circostanze della tragica vicenda.