Angri. Nuova variazione di percorso per la Linea 50 in direzione Salerno

Dal 18 marzo 2024, la Linea 50 (celere) Salerno – Pompei di Busitalia subirà una nuova variazione di percorso in direzione Salerno nel tratto del Comune di Angri. Questo segue la revoca del percorso alternativo attivato il 5 marzo scorso, a causa dei disagi segnalati dagli utenti. La modifica, dettata da un’Ordinanza Dirigenziale, mira a migliorare l’efficienza del servizio, rispondendo alle esigenze dell’utenza.

Il nuovo percorso

Il nuovo percorso in direzione Salerno includerà via Giovanni XIII, via De Goti e l’ingresso al casello di Angri sud, mentre il tragitto in direzione Pompei rimarrà invariato. Questa variazione comporterà la revoca del precedente avviso, a partire dalla stessa data di entrata in vigore della variazione. Per agevolare gli utenti durante questa fase, saranno istituite temporaneamente due fermate provvisorie lungo la nuova tratta, situate in via Papa Giovanni XXIII n.133 e via Brigadiere d’Anna n. 28.

Obiettivo delle misure

L’obiettivo principale di queste misure è quello di ridurre al minimo i disagi per la clientela, assicurando nel contempo un servizio di trasporto efficiente e affidabile. Resta fondamentale il coinvolgimento e la comprensione da parte degli utenti durante questo periodo di transizione, mentre l’azienda si impegna a monitorare attentamente l’andamento del servizio e a fornire assistenza e informazioni costantemente aggiornate.

Natalia Pepe