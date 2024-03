Torna alla ribalta la questione "movida", in via di Mezzo. Luogo di convivenza difficile tra gestori dei locali e residenti, con il Comune alla finestra

Angri. Rischiano il tracollo le attività di Via Di Mezzo

Torna alla ribalta la questione “movida” ad Angri, in via di Mezzo. Luogo di convivenza difficile tra gestori dei locali e residenti, con il Comune alla finestra come tutte le problematiche non affrontate. Nei reticoli dell’antico borgo angioino ci sono una ventina di attività commerciali che animano le serate del centro storico. Locali anche apprezzati oltre il territorio ma non giustamente tutelati dall’attuale Amministrazione comunale. I gestori lamentano la mancanza di attenzione e di rispetto delle regole da parte delle istituzioni locali. La Zona a Traffico Limitato (Ztl) sembra ancora essere un fatto dia “libri dei sogni”, i parcheggi sono insicuri e soggetti a furti, mentre l’immondizia diventa un problema e alla base lo scarso senso civico e la mancata applicazione della raccolta differenziata egli scarsi controlli.

Il reportage

Nel reportage del quotidiano “La Città” oggi in edicola, i gestori dei locali denunciano anche l’arbitrarietà delle restrizioni imposte dal Comune, che sembrano colpire particolarmente alcune attività. Nonostante gli sforzi per migliorare la qualità dell’offerta e ridurre le disturbo, i problemi persistono e non vengono affatto affrontati. C’è un corto circuito evidente che poco interessa all’Amministrazione Ferraioli.

Le richieste

I gestori chiedono un intervento deciso da parte del Comune mettere in maniera seria mano alla questione, oltre a prevedere una programmazione di eventi per attrarre più persone in città. Al momento, le promesse e le aspettative rimangono inascoltate e la situazione sembra stagnare. È necessaria un’azione concreta per evitare che la “movida” di Angri finisca in una trappola di incomprensioni e disagi. Manca la presenza di chi dovrebbe essere delegato a dare precisi atti di indirizzo.

Natalia Pepe