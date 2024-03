Congresso di Medicina respiratoria. I maggiori esperti italiani a Vietri sul Mare il 15 e il 16 Marzo

La manifestazione organizzata dal Responsabile Scientifico Vincenzo Patella è un evento per la Educazione Continua in Medici (ECM) con l’intento di raccogliere le informazioni scientifiche nel campo della Medicina Respiratoria basata su una revisione della recente letteratura scientifica rapportata al mondo reale. Saranno presenti i maggiori esperti locali e italiani nel campo della Medicina Respiratoria e Immunologica. In occasione del Congresso saranno presentati anche delle ricerche svolte a Salerno dal prof. Vincenzo Patella e dalla sua Equipe, presso la Unità Operativa Di Medicina Interna a indirizzo Immunologico e Respiratorio del Polo Ospedaliero di Battipaglia, afferente all’Azienda Sanitaria di Salerno diretta dal Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto. E’ prevista la partecipazione anche del Direttore Sanitario Aziendale Primo Sergianni e del Direttore Amministrativo Germano Perito i quali oltre a portare i saluti dell’azienda parteciperanno attivamente ai lavori congressuali per presentare le nuove offerte assistenziali che utilizzano le innovazioni tecnologiche utilizzate nella ASL Salerno. In particolare, gli esperti del settore provenienti da tutta Italia, presenteranno i registri di Malattia, che individuano due grandi macroaree l’asma lieve-moderato e l’asma grave, rispettivamente MANI e SANI. L’asma grave, oggi è definita, secondo le linee guida GINA, come quella forma di asma che necessita di un trattamento con alte dosi di steroidi inalatori più un secondo controller o l’uso di steroidi sistemici, riguarda il 7-10% dei pazienti asmatici ed assorbe fino all’80% delle risorse complessive. Circa il 60% dei pazienti con asma grave non sono attualmente controllati. Va ribadito che alla base della cura di ogni forma di gravità dell’asma ci sono i farmaci “controller” di cui i corticosteroidi inalatori e i broncodilatatori a lunga durata di azione ne sono i pilastri. Quindi, l’iter diagnostico assume in questo contesto un ruolo fondamentale al fine della selezione dei pazienti candidabili alle terapie biologiche, ma da soli non esaustivi.

Congresso di Medicina respiratoria. I maggiori esperti italiani a Vietri sul Mare il 15 e il 16 Marzo: gli obiettivi

Tra gli obiettivi del Corso vi è quello di dotare il medico coinvolto nella cura dell’asma e delle sue comorbidità di uno strumento concreto da impiegare sul campo e verso i pazienti respiratori cronici in generale, di un’ottimizzazione della terapia. Inoltre, oggi la possibilità di identificare vere e proprie espressioni cliniche di malattie (Fenotipi) con particolari condizioni patogenetiche comuni (Endotipi) associate a comorbidità come la rinosinusite con o senza Poliposi nasale nelle sue varie forme moderate e severe, ci permetterà di migliorare la prognosi di molte malattie correlate dell’Apparato respiratorio sia sulle alte vie che delle basse vie respiratorie. Quest’anno il Corso si arricchirà di un corso sulla ventilazione molto richiesto dagli specialisti del settore: Pneumologi, Internisti, Otolorinolarigoiatri, Anestesisti e Operatori Sanitari di questo particolare ambito del setting respiratorio. Saranno trattati i temi più attuali della medicina interna, della immunologia clinica, delle malattie allergiche e dermatologiche immunomediate.