“Ligabue in teatro”: spuntano 2 date in Campania

Quest’anno, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia dopo 13 anni dall’ultima volta. Saranno 31 concerti esclusivi, ciascuno in una sola tappa per città, senza repliche, per garantire un’esperienza unica. Il tour, intitolato “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”, chiuderà il capitolo live di “DEDICATO A NOI”. Sul palco con Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, Davide Pezzin, Luciano Luisi e per la prima volta Lenny Ligabue.

Il tour inizia il 1 ottobre a Correggio (Reggio Emilia) con una data zero esclusiva, per poi toccare città come Napoli il 7 ottobre al teatro San Carlo e Avellino il 18 ottobre al teatro Gesualdo. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo su Ticketone.it, mentre per gli iscritti al Bar Mario sarà possibile accedere alla prevendita dalle ore 12.00 di giovedì 14 marzo.