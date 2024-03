Nocera Inferiore. Consorzio Biorepack premia “Alla scoperta della bioplastica compostabile”

Il Consorzio Biorepack premia il Comune di Nocera Inferiore: primi in graduatoria con il progetto “Alla scoperta della bioplastica compostabile”.

«Dopo l’adesione al Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando Anci – Biorepack per l’ottenimento di contributi volti allo sviluppo della comunicazione locale sulle bioplastiche compostabili, classificandosi in prima posizione in tutto il Sud Italia e Isole comprese» ha dichiarato l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede

Infatti, il Consorzio Biorepack ha comunicato che il progetto del Comune di Nocera Inferiore è ammissibile per un importo complessivo di 20.200,00 euro.

«Al fine del raggiungimento dell’incremento quali-quantitativo della percentuale della raccolta differenziata sul territorio comunale, l’Amministrazione è costantemente impegnata per recepire nuove opportunità e risorse per lavorare in tale settore» ha affermato la presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Ecologia, Carmen Granato.

«Si tratta di un’occasione colta a seguito della partecipazione alla Fiera Ecomondo 2023, che ci ha consentito di aderire a Biorepack al fine di recuperare e ricevere introiti sulle bioplastiche compostabili, intese quali sacchetti della spesa e compresi nel kit per la raccolta dell’umido. Un lavoro per contribuire ad aumentare e migliorare la raccolta differenziata» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.